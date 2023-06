L’iniziativa In campo nel nome della donazione di organi e tessuti

Una bella iniziativa di sport e solidarietà. È quella portata avanti dalla squadra di calcio organizzata dal Coordinamento donazione organi e tessuti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con uno sponsor di eccezione, l’Aido, Associazione italiana donatori di organi. La squadra è stata protagonista del campionato senese di calcio a 8 Aics 200223: al torneo hanno partecipato 13 squadre, con partite di andata e ritorno, 24 partite in totale per ogni squadra.

Il team, formato soprattutto da operatori sanitari dell’Aou Senese, ha ricevuto in dono divise, nome e logo sociale, ed è stata pertanto ’sponsorizzato’ dall’Aido comunale e provinciale, presieduti da Stefano Bechini e Aldo Granai.

L’iniziativa è partita dal Coordinamento locale donazione organi e tessuti grazie all’impegno dei professionisti Lorenzo Liguori, Andrea Natale, Patrizia Merluccio, Ester Passantino, Laura Savelli e Maria Materno. Inoltre, in occasione di tutte le partite di campionato, sono state raccolte iscrizioni all’associazione e adesioni alla donazione di organi e tessuti. Obiettivo: promuovere e diffondere la cultura tra gli sportivi. Ecco i partecipanti alla foto di squadra: in piediPatrizia Merluccio (infermiera ooordinamento locale donazione organi e tessuti), Aldo Granai (presidente Aido Siena), Giuseppe Panico (studente di infermieristica Unisi), Lorenzo Liguori (infermiere coordinamento locale donazione organi e tessuti, presidente Aido calcio a 8), Francesco Elmi, Matteo Laprocina (infermiere AouS), Andrea Natale (infermiere coordinamento locale donazione organi e tessuti, mister Aido calcio a 8) – Mario Cocco. In ginocchio: Paolo Ippolito (sindaco revisore Aido Toscana), Luca Santella (infermiere), Filippo Pirrotta (medico specializzando AouS, capitano Aido calcio a 8), Stefano Mauceri (infermiere AouS), Agostino Mauceri (studente di infermieristica Unisi), Paolo Brandini.