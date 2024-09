L’iniziativa Confindustria e Università insieme, lezioni per il futuro

È terminata la seconda scuola estiva di dottorato su Robotica e macchine intelligenti Drim, che si è aperta alla Scuola internazionale di alta formazione il 5 settembre scorso. All’evento era presente anche Confindustria Toscana Sud con le aziende associate Cassioli Group Spa (movimentazione e automazione industriale), Visia Lab Srl (soluzioni hardware e software per la diagnostica clinica) e Ctc Srl - Scm Group (tecnologie per la lavorazione del legno), che hanno partecipato ai lavori della tavola rotonda di lunedì 9 settembre.

Le imprese hanno avuto l’occasione di presentare le proprie realtà e le principali attività che le caratterizzano ai professori delle facoltà di Ingegneria e agli studenti che stanno seguendo un dottorato di interesse nazionale nelle materie di Robotica e macchine intelligenti. L’iniziativa è stata organizzata grazie all’accordo tra Confindustria Toscana Sud e dipartimento di Ingegneria dell’informazione e di Scienze matematiche dell’Università di Siena, volto a ridurre la distanza fra mondo accademico e imprese ed avvicinare gli studenti alle principali realtà aziendali del territorio.

"Vogliamo aiutare i giovani a scoprire e comprendere le tante realtà aziendali presenti nel nostro territorio e le opportunità lavorative offerte da imprese che figurano fra quelle leader a livello mondiale nei rispettivi settori – dice l’ingegnere Elena Orvieti, che per Confindustria Toscana Sud ha curato l’organizzazione dell’iniziativa –. Avvicinare i giovani alle nostre aziende è offrire loro un’interessante opportunità da valutare in alternativa alla migrazione verso altri territori". L’ingegnere Ettore Cassioli, project manager di Cassioli Group, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aver sponsorizzato questo evento e di aver avuto l’opportunità di dialogare direttamente con gli studenti. È fondamentale che università e aziende lavorino fianco a fianco per la crescita del territorio e del capitale umano".