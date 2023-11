l’iniziativa

Il 18 e 19 novembre i centri abitati di San Casciano dei Bagni e Celle sul Rigo ospitano il 1° Trofeo Terme Etrusche di Orienteering, disciplina sportiva che consiste in una prova a cronometro dove l’atleta in possesso di una cartina topografica specifica deve seguire il percorso indicato toccando tutti i punti di controllo nel più breve tempo possibile. I centri abitati di San Casciano e Celle sono stati riconosciuti come impianti sportivi adatti all’Orienteering dalla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO). L’evento di orienteering è organizzato da Amiata Freeride, con il contributo del Comune, la collaborazione tecnica dell’ASD Idrott Klubb di Prato e le Associazioni Pro Loco di San Casciano e Celle e il Circolo Auser di Celle. Sono ancora aperte le iscrizioni per i neofiti che potranno provare il percorso ludico-motorio: se qualcuno è interessato a partecipare basta presentarsi mezz’ora prima, dell’inizio delle due gare. La gara fa parte del calendario ufficiale FISO ed è possibile effettuare l’iscrizione o sul posto o al seguente link: www.fiso.itgara2023243.

"Abbiamo deciso di promuovere questo sport perché agli obiettivi di buona pratica sportiva unisce quello della sostenibilità ambientale e pone particolare enfasi sulla consapevolezza e sull’educazione ambientale, oggi fondamentale", dice il sindaco Agnese Carletti.