L’ingrosso di bevande Pasquini si prepara a fare nuove assunzioni

Un’importante realtà di Poggibonsi, in crescita, è pronta a inserire personale nel proprio organico. È il marchio Pasquini, un ingrosso di bevande presente sul territorio da 56 anni, forte di un organico di diciotto effettivi e in previsione adesso di nuove assunzioni. Una figura professionale ha fatto di recente ingresso nella struttura di via Toscana e una seconda dovrebbe entrare a breve, in base ai programmi aziendali, nel team. Un 2023 che si è aperto dunque con validi presupposti, dopo gli ottimi risultati del 2022 della ripartenza e anche della ripresa delle varie attività. Tra le quali anche le degustazioni (nella foto), con la partecipazione di clienti, collaboratori e dei sommelier di Fisar in un pomeriggio nel quale i titolari sono soliti estendere l’invito anche all’universo scolastico.

Paolo Bartalini