L’influenza dei social media. Colpiti tutti: adulti e bambini

I social media sono una piattaforma in internet dove le persone possono comunicare, postare foto e video, le loro opinioni, fare nuove amicizie, restare in contatto con i vecchi amici, intrattenersi...

I principali social media sono: Tik Tok, Instagram, Facebook, Snapchat, Youtube, Twitter, Telegram, Whatsapp.

Le persone, in tutto il mondo, usano i social media per diverse ragioni: come passatempo, per staccare la mente, per comunicare, per condividere momenti con gli amici, per conoscere la vita quotidiana degli altri, per restare aggiornati su quello che capita nel mondo, per conoscere virtualmente posti nuovi.

I social media sembrano apparentemente positivi ma in realtà hanno anche dei lati negativi.

Un uso sbagliato dei social che facciamo quasi tutti è credere che quello che vediamo sia sempre vero. Sui social media tutti sembrano perfetti ma dietro allo schermo la realtà è diversa. Le persone postano solo il loro lato migliore, i momenti più belli nascondendo la verità e i loro lati oscuri. Il mondo online è un mondo di apparenza e falsità.

Anche noi, nel nostro piccolo, a volte vediamo i nostri genitori modificare delle foto per abbellirle prima di postarle. A volte pare che si scattino le foto non per se stessi, per avere un ricordo del momento, ma per gli altri: per postare foto perfette di attimi apparentemente perfetti.

I social media, inoltre, hanno un forte potere attrattivo. Noi ci lasciamo condizionare troppo, questa influenza ci porta a un "lavaggio del cervello". Navigando sui social ci si concentra solamente sullo schermo, perdendo la cognizione del tempo e isolandoci dalla realtà, come se fossimo in un mondo tutto nostro: la realtà virtuale.

Siccome ci attira molto il mondo dei social, ci passiamo tanto tempo e notiamo che c’è il rischio che si crei una dipendenza: noi bambini abbiamo notato anche dei cambiamenti del comportamento nei nostri parenti, amici e adulti vicini. Quando noi stiamo al telefono veniamo ripresi dagli adulti, ma non capiamo il perché visto che sono loro i primi che ci passano ore.

Noi, alunni della 5A e 5C, abbiamo immaginato come sarebbe un mondo senza social media. Sarebbe un mondo noioso e senza fili, nessuno saprebbe niente di nessuno, sarebbe difficile organizzarsi, con meno comodità ma sarebbe un mondo più creativo, libero, senza la paura del giudizio altrui, senza essere condizionati dalle apparenze, con più tempo da spendere per divertirsi con il mondo esterno, un mondo con meno inquinamento...