Linea Verde Life. In tv gli scacchi,. Volpi e Betti

Puntata senese per Linea Verde Life, sabato alle 12.25 su RaiUno. Il programma porterà in tv, tra l’altro la Mens Sana Scacchi, raccontando storie e aneddoti della sezione della Polisportiva 1871 con i valori dello sport e del gioco. Le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna daranno il via a un’avventura nella città senza tempo, Siena. Sarà anche un sentito tributo alla sua passione per lo sport, con la presentazione di due campioni italiani eccezionali: Alice Volpi, campionessa mondiale di fioretto, condividerà la dedizione che l’ha portata al vertice della scherma; e Matteo Betti, campione mondiale e ambasciatore delle Paraolimpiadi.