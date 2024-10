Linea Verde-geotermia. Isoardi a Radicondoli

Linea Verde a Radicondoli per parlare di geotermia. Di fatto già da alcuni giorni sui social sono state pubblicate alcune foto della conduttrice di Linea Verde, ovvero Elisa Isoardi, insieme al sindaco Francesco Guarguaglini, Roberta Cecco assessore alla cultura e Alessandra Bettini dell’ufficio turismo. È, quindi, da restare sintonizzati perché nelle prossime domeniche sarà possibile vedere Radicondoli in televisione. Già dalle immagini è molto chiaro che la Isoardi si trovasse a Radicondoli evidentemente per motivi di lavoro. Come sempre per le produzioni televisive nazionali c’è grande segretezza, ma è più che certo che sarà possibile vedere la bellezza e le meraviglie di Radicondoli su Rai Uno. Dalle voci che si rincorrono in Valdelsa la percezione è quella di una puntata durante la quale sarà dedicato un bello spazio a Radicondoli. Si deve, però, ricordare che si tratta di un ritorno di Radicondoli nella trasmissione domenicale di Rai1, dopo il marzo 2021, quando la puntata venne dedicata all’intera Valdelsa Senese. In quell’occasione, per Radicondoli, la Rai si soffermò sul Pensionario dei cavalli del Palio in quel di Radicondoli. Per questa puntata una delle possibilità per l’argomento trattato potrebbe essere quella delle energie rinnovabili come prospettiva per il futuro. D’altro canto Radicondoli è già salita piu volte alle cronache nazionali ed internazionale per essere una delle capitali dell’energia rinnovabile. Protagonista, quindi, potrebbe essere proprio la geotermia. Con una specifica attenzione su quelli che sono i percorsi e anche i risultati che si ottengono con i fondi della geotermia.

Lodovico Andreucci