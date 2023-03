Linea Siena-Chiusi, il protocollo d’intesa si fa sempre più vicino

Rivedere, ammodernare e velocizzare la linea ferroviaria Siena-Chiusi. Questo il tema della riunione convocata dall’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli e svoltasi online, alla quale hanno partecipato i sindaci di Chiusi Gianluca Sonnini, di Rapolano Alessandro Starnini, di Asciano Fabrizio Nucci, di Sinalunga Edo Zacchei e di Montepulciano Michele Angiolini, oltre a dirigenti e tecnici di Regione, Trenitalia e Rfi.

Tra gli interventi richiesti la velocizzazione della linea che nel 2022 ha avuto performance di puntualità sotto la media regionale mentre per quest’anno, finora, si spiega dalla Regione, "l’indice è risalito di 8 punti, attestandosi su 93 treni ogni 100 che arrivano in orario". Tra le richieste degli amministratori anche quelle di garantire il collegamento tra Siena e Chiusi al massimo entro un’ora, di rinnovare la stazione ferroviaria di Rapolano, di riattivare a fini turistici quella di Monte Sante Marie e, per l’utenza pendolare, di riattivare la stazione di Montallese nel comune di Chiusi".