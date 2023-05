L’INCIDENTE a san casciano

L’asfalto viscido, a causa dalla pioggia battente, la causa di un fuori strada verificatosi ieri mattina nella provinciale del "Polacco". Una 43enne residente nel comune di San Casciano Bagni è rimasta coinvolta. Mancavano pochi minuti alle otto di ieri mattina quando gli operatori del 118 venivano attivati per soccorrere una donna, finita fuori strada con la sua Fiat Cinquecento. I primi arrivati sul luogo dell’incidente, hanno temuto per le condizioni della donna traumatizzata. Sul posto è giunta l’auto medica del 118 di Abbadia San Salvatore che, dopo aver stabilizzato l’infortunato, hanno disposto il trasferimento, in codice 2, alle Scotte. Accertamenti precauzionali per il trauma cranico riportato.

I primi accertamenti sono stati rassicuranti, per la sfortunata signora sono proseguiti gli accertamenti clinici ma la sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Casciano Bagni per i rilievi del caso, le ambulanze della Misericordia di Abbadia San Salvatore e di Celle sul Rigo. Tutto, come detto, sarebbe da attribuire alla tanta acqua piovana presente sulla strada.

M.C.