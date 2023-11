L’impulso dato dal Jolly Bar. Nuove occasioni di lavoro

Un nuovo impulso al commercio di Staggia Senese anche per merito del Jolly Bar, che ha dato vita nella sua stessa superficie di via Prato pure all’attività di pasticceria creando opportunità di lavoro. Tre persone sono state inserite negli ultimi mesi e altre due figure, per il banco e per il laboratorio, faranno ingresso in seguito, sulla base dei piani illustrati da Alessandro e Giulia Semprucci (nella foto), al timone di un locale che tra l’altro organizza vari eventi.

Sabato 11 novembre, a partire dalle 17,30, in programma l’Open day del panettone: degustazioni gratuite accompagnate da vini a cura di Social wine club.