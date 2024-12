Lilt Siena riceve 10.395 euro dal palio dei go kart per progetto di neuro-agopuntura

È di 10.395 euro l’assegno ricevuto dalla Lilt Siena grazie al ricavato del ‘palio’ dei go kart. La due giorni, in cui i protagonisti del mondo del Palio si sfidano sulla pista di Casetta, sotto la ‘stella di Brio’, riscuote ogni anno sempre più successo e i numeri dell’ultima edizione, la decima, svoltasi a ottobre, lo dimostrano.

"È stato un grande successo – le parole dell’organizzatore, Stefano Berrettini –: grazie a tutti coloro che hanno partecipato, dai capitani ai barbareschi, dai mangini alle ‘leggende’, a cui si sono aggiunti i maniscalchi e i veterinari, il Comitato Amici del Palio, i presidenti di società… Questa manifestazione si vince partecipando: sono stati due giorni di divertimento e condivisione, nel ricordo di un amico che non c’è più, Andrea Mari. Mi auguro che chi non è intervenuto quest’anno, il prossimo possa essere con noi".

La Lilt Siena impegnerà la donazione per il progetto di neuro-agopuntura rivolto ai giovani, gestito dalla dottoressa Cecilia Lucenti. "È un percorso molto importante che sta portando all’interno della nostra struttura tanti ragazzi, provenienti da tutta Italia, che hanno bisogno, per ragioni diverse, di essere riabilitati – ha evidenziato la presidente, Gaia Tancredi –. Grazie all’agopuntura li abbiamo visti progredire, tornare a parlare, a camminare. La dottoressa Lucenti è un’eccellenza, una professionista di fama internazionale. Grazie alla cifra ricevuta potremo offrire ai nostri pazienti visite e interventi gratuiti, oltre a percorsi di cura. È proprio grazie alle tante iniziative, come il ‘palio’ dei go kart, che si sono svolte in questo mese rosa, che quasi 150 donne non abbienti hanno potuto svolgere visite gratuite nel nostro centro".

"L’agopuntura può dare un grande contributo in patologie anche gravi – ha affermato la dottoressa Lucenti –. Sono convinta che ai nostri bambini e ai nostri ragazzi dobbiamo dare di più. Il progetto ha risvolti umani, scientifici e culturali, senza dimenticare il volontariato: spero che sempre più soggetti entrino a farne parte".

A vincere l’edizione 2024 del ‘palio’ dei go kart, Giuseppe Zedde: per Gingillo la terza affermazione. "Sono orgoglioso di partecipare ogni anno alla due giorni – ha detto –: è una bella opportunità per ritrovarci, divertirci e fare beneficenza, in memoria di Andrea Mari. Sono già pronto per il prossimo".