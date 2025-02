Licei Poliziani, i numeri. Boom di iscrizioni: "E’ il segno che la scuola riesce a coinvolgere"

In Valdichiana non perdono appeal i Licei Poliziani di Montepulciano che festeggiano il numero "boom" di 243 iscritti per l’anno scolastico 2025/2026. Una conferma, l’ennesima, per i licei, storicamente scelti anche dagli studenti che vivono fuori dal perimetro della Valdichiana. Premiata l’ampia offerta formativa, il valore del corpo docenti, le decisioni effettuate negli anni, il contributo di tutto il personale, il passaparola positivo, che ha sempre un certo ascendente, di studenti di oggi e di ieri, la visione aperta al futuro.

Il dirigente scolastico, Marco Mosconi, ha ringraziato tutto il mondo dei licei oltre agli studenti e alle famiglie che hanno effettuato una scelta importante per il futuro. Ad iniziare dalle "professoresse Pasquariello e Zinelli che con passione e professionalità hanno guidato gli "Open Day" ma anche i docenti e "i nostri fantastici studenti tutor che con entusiasmo, impegno e attraverso un racconto autentico della vita scolastica, hanno saputo trasmettere l’energia e il valore della nostra scuola, conquistando il cuore dei futuri studenti".

Con un calo demografico, che ha il suo peso, per i Licei Poliziani, spiega Mosconi, si tratta di "un traguardo che dimostra quanto la nostra scuola sappia ispirare e coinvolgere". L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana aveva riportato i primi dati degli iscritti agli istituti di secondo grado risultati dai dati estratti al 10 febbraio dal sistema informativo. Rispetto all’anno precedente gli studenti iscritti in Toscana sono diminuiti del 3,5% ma viene fatto presente che le scuole stanno ancora consolidando i dati inserendo e verificando anche iscrizioni tardive.

I licei vanno forte anche in provincia di Siena assorbendo il 57,85% delle iscrizioni (55,99% il dato nazionale), doppiando quasi il risultato degli istituti tecnici (29,96% nel senese mentre su scala nazionale si arriva al 31,32%) con gli istituti professionali che si fermano al 12,19% (12,69% nel nazionale). "Ci auguriamo – ha concluso Mosconi rivolgendosi ai prossimi liceali - che ognuno di loro porti con sé entusiasmo, curiosità e voglia di crescere in un ambiente stimolante, ricco di opportunità e di valori".

Luca Stefanucci