Libri per la biblioteca scolastica. Un gruppo di ‘vecchi’ studenti ricordano la professoressa Bonacci

Allievi di un tempo accrescono il patrimonio librario della biblioteca scolastica, nel ricordo della loro amata insegnante. La scuola secondaria di primo grado Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi ha ospitato nei giorni scorsi una toccante cerimonia di commemorazione della professoressa Carla Bonacci, già docente di Italiano, Storia e Geografia "alle medie di viale Garibaldi" (come si dice di solito), venuta a mancare a fine 2022. Una classe di ex alunni, in aula fino al 1990, aveva in precedenza organizzato un concerto in memoria della prof, raccogliendo una cospicua somma da donare proprio alla Marmocchi, sede nella quale la docente aveva svolto la sua attività in cattedra. Con la cifra raggiunta sono stati acquistati moltissimi libri per la biblioteca della Marmocchi. Volumi collocati dagli scolari di oggi all’interno degli appositi scaffali. Tutto è avvenuto alla presenza degli studenti di ieri e della famiglia della professoressa Bonacci, con la partecipazione della dirigente dell’Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi, Susanna Guarducci, dell’assessore alle Politiche educative del Comune, Elisa Tozzetti, di alcuni docenti, della bibliotecaria della Marmocchi e di un buon numero di classi, i cui componenti hanno letto dei pensieri preparati per l’emozionante occasione. Dal canto loro gli ex alunni hanno esortato i ragazzi ad avere fiducia negli adulti di riferimento e hanno spiegato i motivi della gratitudine, ricordando l’attenzione e la cura che l’insegnante aveva avuto verso ognuno di loro, insieme al modo con cui li aveva assecondati nelle naturali inclinazioni, aiutandoli a scoprire i loro talenti, pur mantenendo un atteggiamento mai troppo accondiscendente. Il pianista Ivan Morelli, direttore della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, anche lui allievo della professoressa Bonacci, ha eseguito nella circostanza due brani di Ludovico Einaudi. Sono inoltre intervenute, in rappresentanza della classe di ieri, le dottoresse Sara Poggiali, Francesca Mori e Giovanna Giorli. La scuola ha ringraziato per questo bellissimo gesto, che ha arricchito la biblioteca della Marmocchi ma soprattutto - concludono dall’Istituto Comprensivo 1 - "ha portato nuovamente l’attenzione sui significati del rapporto di un docente con i suoi studenti".

Paolo Bartalini