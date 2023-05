Libri in dono al Comune Il gesto di Enrico Bosi

Della sua città di adozione, San Gimignano, il giornalista e già consigliere comunale Enrico Bosi, ex giornalista de ’La Nazione’ ha voluto lasciare un particolare ricordo alla Biblioteca comunale, donando una parte della collezione privata di famiglia: 60 volumi dell’Opera Omnia. Pagine che hanno rappresentato il ’vocabolario’ del periodo prima e post Seconda Guerra Mondiale. Volumi con la seconda parte rilegata e rimessa a nuovo dalle ’Grafiche Stianti’ di San Casciano. Bosi, classe ‘39, fiorentino di nascita ma fin da ragazzo con il fratello e la sorella cresciuto dai nonni dentro le mura,nella già ’Fattoria Bosi’ di piazza Duomo dove Enrico ha lasciato molti amici. Ritornato da consigliere di opposizione con il sindaco Marco Lisi, poi in Provincia, e ancora come consigliere in Fondazione Mps e consigliereregionale. Ed è stato all’ex sindaco Lisi che Bosi dalla sua casa fiorentina ha voluto donare i 60 volumi dell’Opera Omnia per girarla al sindaco Marrucci: sarà catalogata in Biblioteca.

Romano Francardelli