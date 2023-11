L’ex scuola diventa ostello sulla Francigena

Sarà inaugurato oggi alle 17 il nuovo ostello di Contignano. Particolarmente soddisfatto il sindaco Francesco Fabbrizzi, visto che la sua amministrazione è riuscita a recuperare una vecchia scuola, ormai abbandonata, dando all’edificio questa nuova vocazione turistica. "Grazie a un contributo di 80 mila euro del Gal Leader – afferma - e all’aggiunta di oltre 90 mila euro di risorse comunali, abbiamo adeguato la struttura alle normative antisismiche, oltre a provvedere a un necessario intervento agli impianti, agli infissi, alla realizzazione di bagni, docce e all’acquisto di nuovi arredi. In tempi relativamente brevi siamo riusciti a restituire alla comunità un immobile che avrà un tangibile impatto all’economia locale". L’edificio è destinato ad accogliere 12 persone, ha una cucina e un salone versatile, adatto a diversi utilizzi. È circondato da un bel parco che confina con una piazzetta che contiene la casina dell’acqua e una stazione di ricarica di auto e bici e, sempre per le biciclette, di un “hub” per le essenziali riparazioni, realizzato grazie al progetto Sweet roads.