L’ex fornace di Arbia all’asta per oltre 4 milioni

In disuso da oltre 20 anni,

con la società che

ne deteneva la proprietà, la Laterizi Arbia, messa in liquidazione nel 2020,

l’ex fornace di Arbia è ora nuovamente oggetto di asta giudiziaria.

Dopo che una prima asta,

nel corso del 2022, era andata deserta – con il prezzo di partenza che allora ammontava a 6 milioni di euro –

e dopo i lavori di messa in sicurezza della ciminiera conclusisi pochi mesi fa, lo stabilimento andrà ora all’asta partendo da una base di 4 milioni e 795mila euro. Una cifra sicuramente più bassa, ma anche più congrua, considerando i molteplici interventi necessari in un area in stato di totale abbandono, le cui condizioni avevano più volte spinto i residenti a una presa di posizione sulla messa in sicurezza della zona – ad oggi, i soffitti sono ancora principalmente costituiti da eternit – sulla quale sorge lo stabilimento fondato negli anni ’20 del secolo scorso. Le offerte per il complesso industriale di Arbia, che sorge su un terreno di 46’644 metri, potranno essere presentate entro il 2 maggio. 50 giorni decisivi per scrivere il futuro dell’ex fornace, dopo che il complesso ‘gemello’ di Castelnuovo Scalo, a sua volta appartenuto alla stessa società, era già stato messo all’asta a inizio anno fissando il valore a 4 milioni e 735mila euro.

Andrea Talanti