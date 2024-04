L’ex ct dell’Italvolley ospite di Susanna Cenni

Incontro pubblico stasera a Poggibonsi sul tema ’La città e lo sport’. La candidata sindaca del centrosinistra Susanna Cenni si confronta alle 21,15 nella Sala La Ginestra in via Trento con i rappresentanti delle società sportive del territorio. Interverrà Mauro Berruto, ex ct dell’Italvolley maschile e attuale responsabile nazionale sport del Pd. ’Visione, proposte, integrazione, rigenerazione, riforma del settore’, il tema del dibattito. "Quando parliamo di sport – commenta Cenni – siamo certo tutti orgogliosi dei successi delle nostre squadre nelle principali discipline, ma non è meno rilevante la funzione che lo sport svolge, soprattutto grazie all’impegno quotidiano di associazioni, famiglie e volontari, nella coesione sociale e nella crescita secondo principi e valori di rispetto reciproco, solidarietà e comunità. Vorremmo, dunque, approfittare della presenza e della disponibilità di Mauro Berruto per raccogliere idee e spunti. Sono molti i temi legati allo sport che meritano una riflessione – conclude Cenni – a partire ovviamente dall’adeguamento infrastrutturale degli impianti che è necessario, ma che non è l’unico aspetto da prendere in esame".