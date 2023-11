L’ex biglietteria della stazione ospiterà l’Auser

Si prospetta una nuova vita per i locali che fino a 30 anni fa ospitavano la biglietteria della stazione ferroviaria a Torrita di Siena. L’amministrazione comunale ha deciso di destinare lo stabile in Via Achille Grandi alle attività della sezione Auser. È quanto annunciato nell’incontro presso la Casa della Cultura con i rappresentanti dell’associazione e di varie aziende edili. Che sono state infatti invitate a offrire un contributo per la ristrutturazione dei locali, che si estendono per un’area di 130 mq.

A biglietteria, sala d’attesa e appartamento per il capostazione erano adibiti i vani presenti nello stabile oggi in disuso nei pressi della stazione ferroviaria, al centro di una zona che negli ultimi anni è stata oggetto di un’opera di riqualificazione. Alla realizzazione di un parcheggio a servizio delle attività commerciali e della stazione, alla nascita della Casa della Cultura, nei prossimi mesi si aggiungerà il recupero dell’ex biglietteria.

"Già da qualche anno – ha spiegato l’assessore all’associazionismo Roberto Trabalzini – l’amministrazione ha programmato di dare una nuova vita ai locali e di renderli uno spazio a disposizione dei meno giovani, i quali non dispongono di un luogo a Torrita dove potersi incontrare".

Oltre alle attività promosse dall’Auser, l’immobile potrà accogliere uno sportello per l’accoglienza dei visitatori che vengono a Torrita in treno. È la comunità che porta avanti un progetto per se stessa – ha spiegato il sindaco Giacomo Grazi – per questo auspichiamo il sostegno da parte di tutti. Il Comune si impegna a rinnovare l’accordo per un contributo annuo all’Auser e la convenzione con Ferrovie per la gestione dei locali, nonché a coordinare l’operazione. Alle imprese edili non è richiesto necessariamente un contributo economico: ogni aiuto sarà ben accetto".