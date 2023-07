Lewandowski, festa per i 10 anni di matrimonio

Un vero numero 9 che ha deciso di festeggiare il 10, il numero degli anni di matrimonio. Lo ha fatto nel territorio di Siena ed in particolare a Montalcino nella meravigliosa tenuta di Castiglion del Bosco. Parliamo di Robert Lewandowski, leggenda del calcio polacco e attuale centravanti del Barcellona, una carriera ricca di gol e trofei con casacche prestigiose: dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco, con cui è diventato campione d’europa e del mondo per club, fino alla maglia blaugrana. Lewandowski e la moglie Anna hanno festeggiato con gli amici (presenti alcuni compagni di squadra del Barcellona) a Rosewood Castiglion del Bosco, esibendosi anche in uno spettacolare ballo. Bellissimi, in grande forma, la coppia si è immersa nella "dolce vita" toscana, terra sempre più gettonata per celebrare matrimoni e ricorrenze particolari. Proprio a Castiglion del Bosco, era il 2019, grazie ad i "rumors" raccolti dalla MontalcinoNews si venne a conoscenza del matrimonio tra la tennista danese Caroline Wozniacki, che è stata numero 1 al mondo, e il giocatore statunitense di basket Nba David Lee. Tra gli invitati? Altre ex due numero 1 del ranking mondiale di tennis, Serena Williams ed Angelique Kerber e il grande giocatore di basket spagnolo Pau Gasol. Nozze a Montalcino anche per un grande protagonista dello sport più popolare in Italia, il calcio. Nel 2018 l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (all’epoca era il mister della Lazio) si sposò infatti a Castello Banfi con Gaia Lucariello. E rimanendo in "casa" Inter, l’attaccante Correa pochi giorni fa si è sposato in Toscana, nel Chianti fiorentino. Tornando al tennis, sono i giorni del torneo di Wimbledon ed a Londra si è rivisto Milos Raonic, ex numero 3 del mondo e finalista sui prati più prestigiosi del tennis nel 2016. Raonic nel 2022 si è sposato con la modella belga Camille Ringoir nel territorio di Sovicille.

L.S.