L’evento Buonconvento, antiquariato in mostra

Apre oggi i battenti a Buonconvento la 39esima edizione di Cose del Passato, l’ormai tradizionale mostra di antiquariato che richiama ogni anno centinaia di visitatori. Stavolta sono 16 gli espositori, provenienti un po’ da tutta l’Italia centrale. Ricco, come sempre, il calendario degli eventi collaterali della manifestazione, che si svolgerò fino al Lunedì di Pasqua.

"Anche quest’anno abbiamo messo in piedi un’edizione all’altezza della situazione – afferma l’assessore alla cultura Elisabetta Borgogni –. L’evento dedicato all’arte e al vintage del ‘900 avrà come sempre il suo scenario naturale nel centro storico che ospiterà antiquari e collezionisti nelle antiche botteghe del paese".

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Musei Buonconvento e il patrocinio e contributo del Comune, propone numerosi eventi: la mostra di pittura "Ma... donne", di Letizia Machetti, allestita al Museo di d’Arte Sacra della Val d’Arbia, oggi alle 10,30 un campus per bambini da 5 a 10 anni al Museo della mezzadria, lo spettacolo Acquazzurra del gruppo HBO alle 18 in piazza Matteotti), e lunedì il mercatino del collezionismo, il mercatino dell’associazione “Crea e dimostra“, il concerto alle 16 della della Big Band Machine.