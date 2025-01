’L’Europa non cade dal cielo’, viaggio nel Vecchio continente

Ha un taglio apparentemente ‘didattico’ il quarto appuntamento con la stagione del Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena. Lo spettacolo ‘L’Europa non cade dal cielo’, in scena sabato 11, alle 21.15, "è una proposta di educazione all’Europa – spiega l’autore e regista Alessandro Argnani – che intende affiancare il lavoro degli istituti scolastici nell’educazione civica, nella storia e nella geografia".

La narrazione ripercorre così le vicende del Vecchio continente e soprattutto le tappe che hanno caratterizzato l’integrazione tra i vari Stati, collegando eventi, immagini e brani musicali. Ma il viaggio nella storia, condotto dai giovani attori Camilla Berardi e Massimo Giordani, fa ampio ricorso soprattutto alle suggestioni che crea la musica, rispondendo alla domanda ‘Cosa ascoltavano i ragazzi nei diversi momenti della vita dell’Unione Europea?’. Ecco dunque che il sogno, l’idea, il progetto di accomunare popolazioni ma anche governi e culture, nata esattamente ottanta anni fa, alla fine della devastante seconda guerra mondiale, viene raccontata sul filo dei sentimenti, sfumando l’aspetto didattico e risultando familiare a tutte le generazioni.

Lo spettacolo, proposto da Ravenna Teatro/Albe in collaborazione con la Regione Emilia-Regione e numerose altre istituzioni e patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, vuole dunque essere un ‘affondo’ non solo nella storia ma anche nei miti, nella musica e negli artisti che gli adolescenti di allora, oggi adulti, hanno vissuto ed amato. Il cartellone degli Oscuri di Torrita di Siena è gestito dalla Compagnia Teatro Giovani e diretto da Laura Ruocco; botteghino, 17 Euro, per info e prenotazioni, 380 1944435, www.teatrogiovanitorrita.it.

Diego Mancuso