Lettura automatica delle targhe Nuove regole per i parcheggi

Dovrebbe andare a riposo, ma non in pensione, la tessera magnetica per aprire le sbarre per posteggiare la propria auto ai parcheggi riservati ai residenti. Niente strisciata con la tessera personale rilasciata dal comando della Polizia Municipale per far alzare la sbarra in modo da entrare e uscire dai parcheggi dei residenti nel comune di San Gimignano alla sbarra del Giubileo, Poggiluglio, nel viale dei Fossi e di Bagnaia. Una novità, già messa in programma per regolamentare e controllare capillarmente chi può o non può posteggiare: comincia ad avviarsi questa seconda fase di automatizzazione iniziata con il nuovo sistema centralizzato con l’occhio telematico che avrà l’infallibile compito di leggere la targa del mezzo se autorizzato o meno ad entrare abbinato alla personale tessera. Si raccomanda però, dicono, di tenere all’interno dell’auto la propria tessera magnetica. In caso di bisogno. Con questo sistema anche i ’soliti furbetti’, che in più occasioni hanno passato la tessera strisciante a chicchessia, avranno vita dura: la sbarra non si alzerà alle targhe di auto sospette e non riconosciute dalla sala controllo del cervellone telematico della centrale operativa dell’amministrazione comunale. Per maggiori informazioni rivolgersi o chiamare l’ufficio parcheggi 0577-990377.

Un altro passo in avanti per guardare al domani che è già oggi in modo da regolamentare il controllo degli ingressi a cominciare dai parcheggi per residenti per passare a un’altra fase, ancora più delicata: l’occhio vigile delle telecamere che saranno puntate sulle targhe di auto o mezzi ai nuovi accessi dentro le mura per entrare nella Ztl del centro storico. Come promesso da molto tempo.

Romano Francardelli