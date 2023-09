’Leopardi, biografia non autorizzata’. Dialogo tra Ascheri e il sindaco Fabio

Un grande pubblico nella sala storica della Biblioteca degli Intronati, per l’incontro dedicato al libro di Raffaele Ascheri ‘Giacomo Leopardi. Una biografia (non autorizzata)’. Insieme al presidente della Biblioteca, c’era anche il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, intervenuta nella sua veste di studiosa di Leopardi, e Francesco Ricci, scrittore, docente, critico letterario e giornalista.

"Il titolo del libro è un po’ provocatorio – ha detto Ascheri – e riprende quello sulla mia biografia non autorizzata di Giuseppe Mussari del 2012. Ma è anche ben motivato e documentato, perché in effetti si svelano lati caratteriali poco analizzati nelle biografie degli ultimi decenni. E poi emergono da questo lavoro elementi che non siamo abituati a collegare a Leopardi, misogino, nazionalista, omofobo. A livello di fonti, la novità è quella di avere attinto copiosamente al dibattito di fine Ottocento, consultando materiale, presente nella nostra Biblioteca, che nelle biografie novecentesche è pressoché ignorato".