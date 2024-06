Leocorno, aria frizzante. Mariotti: "Tanti giovani partecipano alle attività. Pronti a un’altra vittoria"

di Laura Valdesi

SIENA

"Una festa titolare splendida. La vittoria del 17 agosto 2022 ha portato una ventata di serenità e di tranquillità. Il Leocorno è una Contrada quadrata e compatta, viva e animata. Sono davvero orgoglioso di rappresentarla", ammette il priore Alessandro Mariotti. Quello che Tittia definì, durante la cena della vittoria, il suo onorando "preferito" con tanto di bacio in testa. Successo è la parola che più ricorre nel vocabolario di Mariotti perché il volo di Violenta da Clodia montata dal sardo tedesco ha fatto ’esplodere’ Pantaneto. "Come partecipazione ma anche entusiasmo. E poi, quanti giovani", fotografa la situazione il priore.

Una festa titolare particolare perché tornate in Piazza dopo un anno lontani dal tufo.

"Rientriamo da vittoriosi ma ancora più frizzanti di prima. E con grande entusiasmo, ripeto".

Mariotti sottolinea la partecipazione dei contradaioli.

"Tantissimi sempre, anche alla merenda dei nonni. Molti siamo andati a prenderli noi a casa per vivere i giorni della festa. Sottolineo, inoltre, che in palco nei giorni di Palio saremo circa 200 fra i nostri posti, quelli dei piccoli, una trentina del Magistrato ed altri 35 ce li ha dati la Chiocciola".

Anche il Giro vedrà numeri importanti.

"Domenica saranno ad ora 95 i monturati, moltissimi".

Oggi c’è "LeconArt".

"Ogni due anni organizziamo una mostra in Contrada e questa volta è dedicata a Cesare Olmastroni. Oltre una decina di opere. L’idea è nata quando il figlio ha regalato al Leocorno il Palio di riserva del ’93 che realizzò il padre. Un omaggio da parte nostra, dunque, dopo questo bel gesto. Oggi alle 18.45 l’inaugurazione. In città finora era stata dedicata ad Olmastroni solo una mostra. Quanto all’allestimento di eventi come questo si inseriscono nel solco della tradizione artistica del Leocorno".

A proposito, il 25 giugno al Costone va in scena la commedia dei novizi in due atti, ’Indietro nel futuro’.

"Un’occasione importante per tenere i ragazzi più giovani insieme. E il ricavato andrà tutto in beneficenza".

Torna sempre sulla parola "giovani".

"Perché vero che ai ragazzi bisogna stare dietro ma l’importante è che frequentino, facendoli crescere in una Contrada sana. Che dà qualcosa e pretende anche in cambio".

Un bel rapporto con il capitano Marco Minucci?

"Sintonia piena, basta uno sguardo fra noi per intendersi. Sta lavorando e il Leocorno ci prova sempre. Sarebbe bello mantenere la tradizione di fare il bis a breve dopo un successo: 1919 e poi 1920, 1950 e 1954, poi 1980 e 1983. E ancora 1993 e 1995, 2000 e 2001. Se è destino siamo pronti ad affrontare un’altra vittoria".

In Campo c’è anche la Civetta. Il priore del Castellare ha sottolineato il buon rapporto fra dirigenze e l’impegno per gestire correttamente la rivalità.

"Confermo, un rapporto ottimo. Ed esiste sintonia nel modo di concepire il Palio e la rivalità che deve essere in Piazza, fuori siamo tutte Consorelle. E lo abbiamo dimostrato, reciprocamente".

Già fatto l’incontro in Comune al riguardo?

"Sarà la prossima settimana, sono certo che risulterà rapidissimo perché siamo già d’accordo su tutto".