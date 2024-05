Leo porta in scena la quotidianità ’Ti racconto una storia’ a Chiusi

Frammenti di vita quotidiana che diventano racconti irresistibili. Come il semplice (mica tanto) gesto di cambiare un pannolino a un neonato, che nella lente d’ingrandimento del teatro assume il pathos delle grandi gesta, attraverso un linguaggio eroicomico che trasforma l’ordinario in straordinario.

Domani al Teatro Mascagni di Chiusi arriva Edoardo Leo con un ‘one man show’ che lo vede protagonista assoluto sul palcoscenico. Sipario alle 21.15, quindi, su un racconto scenico composto da ‘letture semiserie e tragicomiche’. Un reading-show, insomma, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e accompagnato dalle musiche di Jonis Bascir, che propone "appunti, suggestioni, letture e pensieri – spiegano dalla produzione – che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi".

Vent’anni di ritagli, ricordi e risate, che vengono trasformati in uno spettacolo coinvolgente, capace di divertire e, perché no, far ripercorre anche momenti dai quali sono passati un po’ tutti. Spaccati di vita umana, tra parole e musica, comicità e poesia. In scena Leo porta non solo racconti e monologhi di scrittori celebri, tra cui Benni, Calvino, Marquez, Eco, ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e alcuni aneddoti scritti da lui stesso.

Attore, sceneggiatore e regista, Leo ha lavorato anche per la televisione ma è sicuramente al grande schermo che ha tributato la maggior parte della sua carriera. Volto noto di film di successo come quelli della trilogia ‘Smetto quando voglio’ e di quel piccolo cult che è ‘Perfetti sconosciuti’. Ultimamente, più o meno in un anno, è apparso in ben cinque film: Il dittico composto da ‘I migliori giorni’ e ‘I peggiori giorni’, entrambi diretti da Massimiliano Bruno e dallo stesso Leo; ‘Era ora’, diretto da Alessandro Aronadio; ‘Mia’, per la regia di Ivano De Matteo; ‘L’ordine del tempo’ per la regia di Liliana Cavani.

La sua precedente regia è stata per ‘Lasciarsi un giorno a Roma’, uscito nel 2021, che Leo ha diretto e interpretato. Si conclude così anche per il Mascagni la stagione teatrale, curata dalla Fondazione Toscana Spettacolo, che dà appuntamento a tutti alla prossima.

Riccardo Bruni