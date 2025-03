L’Enoteca riapre i battenti a giugno

La data da fissare sul calendario è quella del 5 giugno, quando la città potrà celebrare un doppio recupero: la rinascita tangibile dell’Enoteca Italia, dopo tante peripezie e il recupero del glorioso marchio, la riapertura almeno parziale dei locali nella Fortezza medicea. Non era scontato che entrambi i percorsi arrivassero a compimento, ora l’annuncio della manifestazione promossa dall’Associazione Città del Vino (il concorso internazionale di vini e quello per le grappe) certificano che il conto alla rovescia può iniziare. La scadenza è fissata, anche se per l’inaugurazione vera e propria si rimanda a un secondo momento. Non resta che attendere la conclusione dei lavori.