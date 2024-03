’Legendary cover’ La musica raccontata dalle copertine dei dischi

Il rock raccontato attraverso le copertine dei dischi: all’Associazione Arturo Pratelli, stasera ore 21,30, ingresso libero, spazio a ’Legendary Cover’, un viaggio colorato e pieni di riferimenti artistici e fotografici negli ultimi 50 anni della musica. L’incontro, condotto dal giornalista Massimo Biliorsi, fa parte del calendario ’Tessere’, appuntamenti culturali che vogliono animare, nella sede in via Pendola 60, la vita della città, stimolando temi che mettono insieme argomenti di vario genere e generazioni.

Le copertine dei dischi sono un esempio di come è cambiato il gusto dell’artista, del grafico, del fotografo ma anche dell’ascoltatore nel corso degli anni. Evocano tante stagioni, tanti personaggi e sono stati lo stimolo per tante forme artistiche, non solo musicali. Il conduttore promette nulla di virtuale, ma tutte copertine originali "in carta ed ossa", prese dalla sua collezione di vinili. E proprio il vinile sta avendo un ritorno di fiamma; molti giovani attratti dal modo di vivere la musica, perché è sempre bello avere tra le mani un oggetto che racconta molte cose.