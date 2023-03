L’ecosostenibilità diventa parte della manifestazione

L’Eroica diventa sempre più ecosostenibile, il comune di Gaiole e gli organizzatori della storica manifestazione ciclistica hanno rafforzato, per l’ultima edizione, la collaborazione per rendere l’evento ancora più attento all’ambiente e al rispetto del territorio.

In occasione del festival di quest’anno la nostra classe ha avuto modo di visitare gli stand dedicati al riciclo. Abbiamo visto molti oggetti per esempio il pallone borsa, un lavoro di precisione che trasforma l’oggetto destinato alla discarica in borse originali, ma anche in bretelle, portachiavi e cinture. Per questo ogni manufatto è unico e racchiude in sé tutta la bellezza di un lavoro artigianale. Compriamo continuamente oggetti e li cestiniamo con facilità nel momento in cui non ci servono più. Qualcuno potrà controbattere che i prezzi non sono proprio economici ma bisogna ricordare che questi oggetti sono frutto di un lavoro artigianale. Pertanto il messaggio lanciato da questa manifestazione è l’attenzione all’ambiente e l’uso consapevole e sostenibile di tanti oggetti di uso comune.