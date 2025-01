’L’ebreo’, il passato che ritorna. Nancy Brilli da domani ai Rinnovati

Una commedia noir, ricca di suspense, che porta in scena il lato oscuro delle persone ‘normali’, con una straordinaria Nancy Brilli al centro della scena. I protagonisti dello spettacolo ‘L’ebreo’, ai Rinnovati questo fine settimana a partire da domani, sono infatti un ragioniere e sua moglie, immagine di una famiglia borghese, che vive in un appartamento di Roma. Ma un giorno arriva qualcuno che potrebbe portarsi via tutto. È proprio così? In realtà, la storia parte da molto prima.

Dagli anni delle leggi sulla discriminazione razziale emanate dal regime fascista, in cui molti ebrei, presagendo un destino incerto, avevano pensato di ‘salvare’ i loro beni materiali da presumibili espropri, intestando le loro proprietà a prestanome fidati, di ‘razza ariana’. Marcello Consalvi e sua moglie Immacolata hanno beneficiato di questa situazione, perché si sono visti intestare tutte le proprietà di ebreo benestante, che però tredici anni dopo bussa alla loro porta per farsi restituire tutto. In un crescendo di tensione, i due coniugi decidono che c’è solo un modo per salvare gli agi della loro vita ai quali non hanno alcuna intenzione di rinunciare. E così la storia avanza a ritmi serrati, accompagnata da una musica che sostiene la prosa in modo incalzante, dettando i tempi dell’azione, in una ridda di emozioni, tra il nero e il grottesco, indignando e divertendo, fino al colpo di scena.

‘L’Ebreo’ è un testo di Gianni Clementi, prodotto da Miele Produzioni con la regia di Pierluigi Iorio, affiancato da Federico Le Pera. In scena, al fianco di Nancy Brilli, ci saranno Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga. Scene a cura di Alessandro Chiti, costumi di Josè Lombardi, luci di Javier Delle Monache. Come al solito, lo spettacolo sarà proposto in tre repliche sul palco dei Rinnovati: domani e sabato alle 21 e domenica alle 17. Sabato alle 18, nel foyer del teatro, è previsto l’incontro con la protagonista, Nancy Brilli, che sarà accompagnata dal direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli.

I due saranno protagonisti, al termine dello spettacolo di domani, anche di un collegamento in diretta con la trasmissione ‘Calcio Mercato – L’originale’, in onda a partire dalle 23 su Sky Sport 24, il celebre programma condotto da Alessandro Bonan, che si svolge a Siena in questi giorni, con lo studio centrale allestito nella Cappella del Manto del Santa Maria della Scala. Venerdì e sabato dalle 18.30 e domenica dalle 16.30 sarà disponibile anche il bar del teatro, su prenotazione, per chi ha titolo d’ingresso.

Riccardo Bruni