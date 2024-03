’Leadership femminile, esiste davvero?’ Confronto con Galgani

Al Circolo Arci Ciciano Aps a Ciciano, in occasione della Festa della Donna, si è parlato di lavoro delle donne, di libertà di scelta, di carriera e stereotipo di genere. Lo spunto è stato il libro di Chiara Galgani ’Leadership femminile, esiste davvero?’. L’autrice era presente e ha risposto ad alcune domande nel contesto di un vivace confronto tra donne di ogni età e di varia provenienza professionale.

Dal libro sorgono alcune domande chiave: per una donna è possibile oggi seguire liberamente le proprie aspirazioni professionali? Chi sono le donne che sono ai vertici delle aziende o della pubblica amministrazione? Quali sono oggi le caratteristiche che deve avere una donna per operare delle scelte di carriera o di managerialità? Luciana Bartaletti, sindaco di Chiusdino, ha raccontato i suoi esordi come amministratrice e le difficoltà nel farsi strada in un mondo politico maschile, mentre Jessica insegnante, Alice infermiera, Gloria impiegata all’Enel, Alma futuro avvocato, Monica dirigente nella pubblica amministrazione e Ariana avvocato libero professionista, partendo da brani del libro, hanno anche loro raccontato le loro difficoltà e i loro successi nella vita professionale, facendo alcune riflessioni in merito alla libertà di scelta professionale e alla necessaria integrazione tra mondo maschile e femminile.