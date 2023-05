Le vigne anche in bus (p)Assaggio in cantina Mappa con linee e orari

Andare alla scoperta delle cantine vitivinicole in bus: con (p)Assaggio in Cantina, Autolinee Toscane punta ad incentivare l’uso dell’autobus quale mezzo di trasporto per raggiungere le cantine del Movimento Turismo del Vino della Toscana, suggerendo linee, orari e percorsi accessibili agli enoturisti. Si va da Bolgheri alla Maremma, passando per le Docg storiche come San Gimignano, Montepulciano, Montalcino e il Chianti. Sono 36 le cantine coinvolte: Autolinee ha condotto un censimento delle strutture con fermate bus vicine e segnala la rete all’interno di una mappa scaricabile su at-bus.itpassaggioincantina o tramite App.