Le Sante Messe in Provenzano, Duomo e cappella ospedaliera

Domenica 11 febbraio è la XXXII Giornata del Malato ed in occasione della ricorrenza vengono promosse diverse celebrazioni dall’Arcidiocesi di Siena – Colle Val D’Elsa – Montalcino. Le celebrazioni si svolgeranno nelle giornate di domani e domenica e sono organizzate con il Servizio Diocesano della Pastorale Sanitaria e dalle Cappellanie Ospedaliere, con l’AouS, Acos, Amci, Misericordia, Avo e Unitalsi. A Siena, domani alle 16.30 il Rosario in Provenzano e alle 17 la Santa Messa presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice; domenica alle 10 Messa in Campansi, alle 16 nella Cappella dell’ospedale Le Scotte e alle 18 in Duomo.