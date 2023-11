Le opere di Governi in esposizione

Inaugurata alla Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi, la mostra pittorica di Maddalena Governi. Classe 1977, l’artista è nata e vive a Siena. Inizia il suo percorso frequentando il locale Istituto d’Arte Duccio di Boninsegna nella sezione scultura, quindi prosegue gli studi presso la Scuola Internazionale dell’arte e dei metalli di Bino Bini a Firenze e intraprende una carriera nel settore dell’oreficeria, lavorando in un laboratorio per vent’anni, senza abbandonare la passione per il disegno e affinando, nel tempo, la tecnica. Pittrice autodidatta, Governi lavora su tela utilizzando l’acrilico, con il soggetto principale posto al centro dell’opera e contornato da figure che si accavallano tra di loro. La Galleria Olmastroni ospiterà fino al 19 novembre l’esposizione nell’ambito della rassegna ’Le Stagioni dell’Arte’. Ingresso libero dal lunedì al giovedì (14,30-18,30), da venerdì a domenica (10-18).