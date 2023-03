Le nostre eccellenze Da Gesco energia dolce per le caramelle Sperlari

E’ l’impianto più ‘dolce’ che la Gesco Spa di Monteriggioni abbia mai realizzato. Non solo per sostenibilità ambientale, ma anche perché il destinatario è la Sperlari di Cremona, la celebre azienda dolciaria proprietaria dei brand Gelées (caramelle, torrone, torroncini, mostarda ed i celeberrimi Morbidelli), Saila, Galatine (le storiche tavolette al latte), Dietorelle, Dietor e Paluani. Il sistema di cogenerazione da quasi 1.000 kW che l’impresa monteriggionese, specializzata nell’ideazione di soluzioni di efficienza energetica, ha realizzato per Sperlari, infatti, è in grado di produrre in maniera combinata energia elettrica, vapore, acqua calda e acqua refrigerata, permettendo un risparmio del 35% rispetto ai costi delle normali forniture di rete per gas ed elettricità, riuscendo a coprire l’89% del suo fabbisogno di energia elettrica, il 58% di energia termica in vapore, il 90% del fabbisogno di energia frigorifera e addirittura il 99% di quello di energia termica in acqua calda. E non basta, perché se consentirà a Sperlari di tagliare le bollette energetiche, le consentirà anche di portare grandi benefici all’ambiente in termini di riduzione di emissioni inquinanti. La grande efficienza energetica del cogeneratore di Gesco, infatti, permetterà allo stabilimento cremonese, oltre 350 dipendenti, di abbattere di circa il 97 per cento la sua impronta energetica sull’atmosfera, riducendo la produzione annua di anidride carbonica di circa 4.000 tonnellate, corrispondenti alla piantumazione di 1.320 alberi.

"Un impianto realizzato interamente su misura, per un’azienda che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo – commenta Andrea Giannini, fondatore e amministratore unico di Gesco – L’impianto Sperlari ci ha permesso di dare concretezza a un progetto di efficientamento energetico fortemente interconnesso ai principi cardine che stanno alla base del concetto di sviluppo sostenibile".

"Il risparmio energetico e la sfida della sostenibilità sono due pilastri di lungo periodo nella strategia di sviluppo della nostra azienda – fa eco Marco Bagato, operation director di Sperlari – La crisi del gas ci permette di beneficiare da subito di questo intervento, rafforzando la nostra scelta di guardare al futuro in un’ottica di innovazione e miglioramento continuo della nostra impronta ambientale".