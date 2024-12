’Le Mura di Siena City Trail’ Nozze tra sport e recupero urbano

La seconda edizione di ‘Le Mura di Siena City Trail’ è pronta a coinvolgere runners e cittadini in un evento sportivo all’insegna della riscoperta e della valorizzazione delle mura cittadine. L’organizzazione del Comune, dell’associazione ‘Le Mura’ e di Asd Siena Runners punta ad abbinare l’evento podistico con un tuffo nella storia, seguendo il tracciato delle mura. Ma anche del turismo sostenibile, con l’iniziativa inserita nel programma delle attività dell’Alleanza Carbon Neutral e di Dmo Terre di Siena. I trail andranno in scena domenica 15 dicembre e il punto di partenza sarà piazza Sant’Agostino. "Il connubio tra sport, cultura, ambiente, turismo e valorizzazione del territorio – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Lorenzo Loré – tocca progetti sul futuro della città e dà la possibilità di riscoprire angoli poco conosciuti di Siena, seppur meravigliosi. Abbiamo voluto inserire questa manifestazione nel calendario natalizio di Siena, ‘Segui la festa’, per la sua capacità di mettere in mostra la città". Il tracciato sarà di 13 km e il futuro potrebbe riservare percorsi fino a Montaperti.

"La nostra associazione è sempre stata propensa a organizzare gare che mostrino qualcosa di bello – ha aggiunto Roberto Amaddii, presidente di As Sienarunners –, unendo lo sport alla bellezza e alla cultura dei luoghi. Correre lungo le mura permette una prospettiva straordinaria su Siena". "Siena continua a dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di promozione territoriale – ha chiosato Serena Bianciardi, presidente di Dmo Terre di Siena –. Le Mura City Trail è un’ottima occasione per valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali e rafforzare il tessuto sociale ed economico della comunità".

Andrea Talanti