Le misure? Dal daspo urbano al foglio di via

Quali potrebbero essere gli strumenti a disposizione del questore? Quali i provvedimenti di prevenzione e sicurezza urbana che verranno valutati? Se lo chiedono i cittadini che attendono un segnale forte dopo il malumore creato dai recenti episodi. Una delle ipotesi potrebbe essere quella del cosiddetto Dacur, ossia il divieto di accesso alle aree urbane, il daspo urbano. Che si applica a chi si è comportato in maniera tale per cui è necessario inibirgli di frequentare una determinata zona della città oppure anche l’intera città.

Un’altra carta che, considerando il florilegio di strumenti a disposizione, potrebbe essere giocata è quella del cosiddetto foglio di via. Tante volte in passato se ne è scritto facendo riferimento al divieto di ritorno in un comune o a Siena stessa dove alcune persone o giovani hanno tenuto comportamenti che possono aver creato disagio per la sicurezza pubblica. Più difficile, visto che si parla nella nota della questura di "persone identificate" che possano essere adottate misure nei confronti dei locali, come l’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.