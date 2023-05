Le mie idee sulla Fortezza La cittadella del saper fare

di Fabio Petri*

Stasera l’auditorium Stefano Bellaveglia nella sede della Cna ospiterà l’ultimo confronto prima del ballottaggio tra Anna Ferretti e Nicoletta Fabio, candidate a sindaco. Nei confronto precedenti Cna aveva presentato 10 punti chiave per il futuro sindaco di Siena e su ognuno di quei punti tutti i candidati avevano preso impegni. Ora vorrei sottoporre un arricchimento del documento Cna, una proposta specifica sul futuro della Fortezza medicea. Perché non pensare che possa ospitare anche un Centro per la tutela e promozione delle eccellenze senesi?

E’ una struttura di dimensioni ragguardevoli: il quadrilatero interno è lungo circa 180 metri e largo 125, è un grande spazio nel cuore della città, un luogo attrattivo da sempre. Turismo e produzione hanno tre obiettivi comuni: valorizzare i prodotti di eccellenza agroalimentare e artigianale, trovare una collocazione per le botteghe artigiane e i mestieri che stanno scomparendo e che non trovano più spazio nel centro storico per costi e problemi di gestione, creare uno spazio per attività congressuali

La Fortezza medicea è uno spazio oggi utilizzato in maniera scoordinata per eventi completamente decontestualizzati dalla città ( Luna Park). Può diventare un luogo dove promuovere le eccellenze enogastronomiche di Siena e di tutta la provincia. Dalla gastronomia all’artigianato, dalla promozione delle tradizioni culturali al patrimonio naturale: basterebbe recuperare alcuni spazi inutilizzati della Fortezza, degradati in maniera preoccupante, e dar vita a un luogo dedicato alla produzione, con botteghe e laboratori; ma anche spazi dedicati alla convegnistica, alla formazione professionale, agli eventi.

Tramandare gli antichi mestieri, formare maestranze nuove perché non si disperdano le tradizioni in un’ottica moderna e innovativa, capace di progettare eventi e promozioni: sono le ricette per nascere nuove attività e occupazione in tanti settori, innovazione digitale compresa. Pensiamo a ciò che possiamo fare oggi con la realtà aumentata, il metaverso, l’intelligenza artificiale, che ha diverse eccellenze senesi.

La Fortezza diventerebbe la cittadella di arti e mestieri con produzioni reale, promozioni internazionale e grandi spazi dedicati all’innovazione digitale. Potrebbe essere il luogo ideale per far nascere tutto questo, un punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento professionale, un luogo per workshop e programmi di sviluppo imprenditoriale, per promuovere progetti di sostenibilità ambientale legata ai nostri prodotti, uno spazio per eventi temporanei di livello internazionale, un’occasione per metterci in moto su progetti concreti su tante aree di sviluppo.

Infine la ricerca e l’innovazione: quello spazio antico e moderno, perché modulabile in modo ’leggero’, può diventare la culla di progetti di ricerca, che possano contribuire in primo luogo alla crescita delle eccellenze locali e poi a far nascere nuove imprese e nuove attività. E’ un programma ambizioso, ma Siena può permetterselo.

*presidente Artigiancredito

vicepresidente Cna nazionale