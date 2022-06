Siena, il Graduation Day in piazza del Campo / FOTO

Siena, 19 giugno 2022 - Ci sono giorni in cui lo scenario di Piazza del Campo gremita da oltre mille studenti pronti a ricevere la laurea nella cerimonia american style del Graduation Day, il suono delle chiarine e il Gaudeamus Igitur stonato dei goliardi, i discorsi del rettore Francesco Frati e del sindaco Luigi De Mossi, l’intervento del direttore generale della Fao Qu Dongyu, la laurea ad honorem conferita al professor Jeffrey Sachs, la dissertazione dell’economista di Papa Francesco, la presentazione rock del rettore Frati che cita Freddie Mercury e Ligabue, le centinaia di tocchi lanciati in aria come in un grande ’Attimo fuggente’, ti confermano che Siena è una città molto più grande dei suoi 53mila abitanti. E’ ancora capitale, è sempre una culla per la politica e l’economia del pianeta, è tuttora la prova che il "futuro sarà un scelta dell’uomo", non sarà imposto da una tecnologia o dai capricci della natura. Ieri è stato uno di quei giorni per cui vale la pena vivere a Siena, perché ti senti parte di una comunità che può dare ancora lezioni al mondo. Questo è stato il Graduation Day 2022. Una tradizione dalla breve vita, appena cinque anni, celebrato poche volte eppure capace di esprimere il senso di comunità e di appartenenza che rendono una città forte come la Camelot di re Artu. Il sindaco De Mossi ha invitato gli studenti laureati "a conservare nei loro cuori quelle schegge di Siena che daranno loro forza nell’approccio al futuro". Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, presentato dall’ambasciatore Stefano Gatti, che per quattro giorni ha animato ogni incontro e ogni evento di #InsiemepergliSDG, si è subito adeguato all’atmosfera. Ha gigioneggiato con il Buongoverno, ha ricordato agli studenti di essere "stato professore per 25 anni e onorato di parlare in una Università nata ...