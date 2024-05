Le Fondazioni non comprano altre azioni

La Fondazione Compagnia di San Paolo non prevede l’acquisto di azioni Mps dal ministero dell’Economia. E’ quanto si apprende dopo le indiscrezioni di stampa secondo le quali la Compagnia, ancora azionista di Mps con lo 0,4%, avrebbe sondato la possibilità di rilevare azioni del Tesoro. Nemmeno la Fondazione Mps sta pensando di comprare altre azioni quando finirà il lockup per il Mef e potranno essere ceduti altri pacchetti. Lo scenario di una public company futura, però, ha avuto il merito di far capire che solo 3 Fondazioni hanno conservato le azioni Mps che hanno comprato nel 2022. Sono state le più furbe del lotto.