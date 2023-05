Le Feriae sotto la pioggia La carciofata dei goliardi con cinque madrine

"Non sarà certo la pioggia a fermare i Goliardi". Così il Principe Iacopo Mori ha dato il via alla tradizionale settimana delle Feriae Matricularum. La carciofata che, come da tradizione si è svolta ieri in Piazza Tolomei, è stata segnata da un clima non certamente primaverile e dalla pioggia che ha caratterizzato l’attesa del celebre affaccio di madrine, Principe e Balia.

Nel primo anno del ritorno alla normalità, senza restrizioni, i Goliardi hanno infatti voluto ’esagerare’ con ben cinque madrine. "Un ritorno alla normalità per noi e così abbiamo esagerato con dieci macchine per le scuole, cinque madrine e tre cambi di scenografia in teatro", spiega il Principe Mori. La carciofata del mercoledì ha visto infatti la presenza di Delia Duran, showgirl con una partecipazione al Grande Fratello, accompagnata da altre tre madrine (Frannia Mejias, Amiky Keita e Roberta Albano), ieri sera poi un’altra madrina d’eccezione per la Festa al Nannini, la pornodiva Malena.

"Malena era stata a Siena nel 2019 quando ero in balia, una scelta che ho fatto in ricordo di un altro anno importante all’interno delle Feriae". Un ricco programma, quello delle Matricole, che sarà caratterizzato da vari eventi e ovviamente dalla tradizionale Operetta. "Il meteo sta modificando un po’ i nostri piani, ma noi ci riorganizziamo subito. La mattina come sempre ci sarà la liberatio scholarum, nel pomeriggio le olimpiadi goliardiche con vari giochi e la sera iniziamo con la prima serata di teatro. Venerdì la corsa dei canotti alla Costarella, il sabato il pranzo del decennale con i dottori e poi l’ultima serata in teatro".

La tradizionale Operetta quest’anno vedrà protagonista la provincia di Siena, ma anche gli ultimi avvenimenti politici che hanno caratterizzato la città. "L’operetta , dal titolo ’La vite è bella, ovvero non ci resta che bere’, avrà come protagonista il territorio della nostra provincia - è sempre il principe che parla - , finirà infatti il vino in tutto il mondo tranne che a Siena, sarà così motivo di discussione tra i candidati sindaco, riprendendo anche le ultime elezioni. Ci saranno quattro protagonisti, Bacco e poi Chiantino, Brunello e Vernaccia, unici ad avere il vino in tutto il mondo".

La settimana delle Feriae Matricularum è anche l’occasione per un bilancio da parte del Principe. "E’ stato un anno stressante, ma molto divertente. Quest’anno siamo tanti studenti e riuscire a gestire sessanta persone non è semplice. Siamo però riusciti a fare tutto quello che avevamo programmato e ora non ci resta che concludere con una bellissima settimana e una grande operetta. Le Feriae sono davvero belle!"

Veronica Costa