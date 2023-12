Le delizie del tartufo incontrano il territorio

Sarà un week end diverso quello dell’Immacolata a San Casciano dei Bagni. Attività per tutti i gusti, è il caso di dire. Tanti eventi a iniziare dalla mostra diffusa di arte contemporanea ’Aquae: visibilia et invisibilia’ dell’artista Paolo Campagnolo. Domani alle 12 a Fonteverde l’inaugurazione della mostra diffusa nell’intero territorio comunale: a San Casciano nel palazzo comunale, a Fonteverde, nel ristorante bar Daniela, lungo la Via Francigena a Borgo La Novella, a Celle sul Rigo al Poggio e all’agenzia ’Chi cerca trova’, nel ristorante Castello di Fighine Heinz Beck Seasons, nella cantina Podernuovo di Giovanni Bulgari a Palazzone e nel Ristorante la Parolina a Trevinano.

A soddisfare il palato ci pensa l’Associazione tartufai delle Crete Senesi. In collaborazione con i ristoranti del Comune di San Casciano dei Bagni e la Pro Loco propongono una tre giorni dedicata alla valorizzazione del tartufo bianco.

Domani alle 20, a Villa Corneli a Palazzone, si svolgerà una cena a cura del ristorante ’La Parolina’ che propone un raffinato menù a base di tartufo e degustazioni di vini delle cantine Giacomo Mori, Ravazzi e grappe del Chianti. Prenotazioni al numero 338 7821421. Per tutto il fine settimana nei ristoranti piatti tipici dedicati al tartufo. Dalla trattoria La Pace, ai ristoranti Daniela, La Fontanella, Il Poggio, La Parolina, Madonna del Carmine, Castello di Fighine il tartufo sarà abbinato ai pici di Celle, alle tartare, alle uova biologiche e persino alle pizze. Sabato 9, per tutta la giornata, in piazza della Repubblica mercatini a cura dei produttori locali mentre dalle 20 a mezzanotte, Fonteverde apre in notturna le sue piscine.