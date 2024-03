’Le Decimationes Pontificiae del Medioevo’ Lo studio di Stopani

Presentato il libro ’Le Decimationes Pontificiae del Medioevo’ di Renato Stopani. In una gremita Sala Quadri del Palazzo Comunale di Poggibonsi, Stopani, presidente e fondatore del Centro Studi Romei, ha illustrato il suo ultimo lavoro improntato sullo studio e funzioni delle Decime Papali, per comprendere le vie di pellegrinaggio nei secoli XII-XIII. Una ricerca che ha svelato la ‘comparsa’, negli ‘affari’ papali inerenti le riscossioni, dei Franzesi, noti banchieri con sede nella Rocca di Staggia. "Le Decimarum Pontificie – ha spiegato – furono un vero business del Due-Trecento. Il loro studio è diventato uno strumento utile per la ricerca storico-territoriale". Un capitolo a parte è dedicato alla Valdelsa e alla diffusione delle canoniche disposte lungo le vie di pellegrinaggio. Il Centro Studi Romei vanta l’uscita semestrale della sua rivista ufficiale ‘De Strata Francigena’. Incontro promosso da Pro-Loco con patrocinato Comune.

Fabrizio Calabrese