Le cento notti dell’Accademia Chigiana: "Siena palcoscenico a cielo aperto"

Un teatro sotto le stelle. Uno spettacolo straordinario. La grande musica torna in Piazza del Campo, con la decima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, la rassegna di concerti estiva organizzata dall’Accademia Chigiana. Tra i circa cento eventi che fino a settembre accompagneranno l’estate senese, il Concerto per l’Italia rappresenta uno dei momenti più intensi. E domani alle 21.30 il Festival si riprende l’incredibile scenario di Piazza del Campo, il cuore della Città del Palio, con la Filarmonica della Scala, diretta da Myung-Whun Chung.

Il maestro Chung dirigerà la prestigiosa formazione scaligera in un programma che accosta due capolavori assoluti di Ludwig van Beethoven, tra i più amati dal pubblico degli appassionati di musica: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65. Un evento, realizzato in coproduzione con il Comune di Siena, divenuto in questi anni anche un grande appuntamento mediatico, che sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai-Cultura su Rai5 e in diretta radiofonica su Rai Radio3. "Siamo estremamente orgogliosi di poter accogliere a Siena, dopo molti anni di assenza, la Filarmonica della Scala – dichiara Nicola Sani, direttore artistico dell’Accademia Chigiana – e di ritrovare una delle più grandi personalità della musica di oggi, il direttore Myung-Whun Chung, che dell’Accademia Chigiana è stato allievo e in seguito docente del corso di Direzione d’orchestra".

“Il Concerto per l’Italia“ aprirà un weekend particolarmente intenso e ricco di musica a Siena. Sabato (e in replica lunedì) andrà in scena il nuovo allestimento scenico di Don Pasquale di Donizetti, prodotto dal Chigiana OperaLab, con la guida di Daniele Gatti e Luciano Acocella, che vedrà la partecipazione degli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la Verona Accademia per l’Opera Italiana, l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Accademia del Teatro alla Scala. Regia di Lorenzo Mariani. Domenica, invece, il secondo grande concerto in Piazza del Campo, con Beatrice Venezi, ex-allieva chigiana, a dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini.

In programma l’Intermezzo sinfonico dall’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e Sheherazade, la maestosa suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov tratta da Le Mille e una notte. "Una stagione concertistica – commenta il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – che vede protagonista la nostra città con spettacoli dal vivo unici. Piazza del Campo ancora volta palcoscenico a cielo aperto nel nome della grande musica".

Riccardo Bruni