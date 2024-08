Le celebrazioni per il Palio dell’Assunta. Rosario, Sante Messe e Corteo dei ceri

La Chiesa senese si prepara a festeggiare la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, giovedì 15 agosto. Nella Cattedrale si terrà la tradizionale Novena dal 5 al 13 agosto, con il Santo Rosario alle 18 e la Santa Messa Vespertina alle 18.30, celebrata all’altare maggiore dove eccezionalmente viene esposta l’immagine della Madonna del Voto. La festa, che affonda le sue radici nella storia di Siena, è curata dal Comitato del Cero e della Festa dell’Assunta. Le celebrazioni culmineranno mercoledì 14 agosto, con il Corteo dei Ceri e dei Censi, che si snoderà dalla Chiesa di San Giorgio verso la Cattedrale a partire dalle 15.30, e si concluderà alle 17 con l’omaggio di tutti i piccoli delle Contrade alla Vergine in Cattedrale, dove sarà offerto anche il cero votivo del Comune e verrà traslato il drappellone per la benedizione dell’Arcivescovo. Giovedì 15 agosto, alle 10, sarà celebrata in Cattedrale la Messa solenne dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, alla presenza delle Autorità cittadine, delle Contrade e del popolo. Venerdì 16 agosto, alle 7.45, insieme ai Correttori, la tradizionale Messa del fantino; alle 17 avrà inizio il Corteo Storico, seguito dalla Carriera del Palio.