Le campagne napoleoniche. Ecco il libro di Antonio Sanò

Un libro per ripercorrere le campagne napoleoniche: oggi alle 17,30 nella Sala Storica della Biblioteca degli Intronati, verrà presentato il volume "Wargame Napoleonico – Campagne, scenari e army list storiche" di Antonio Sanò, Edizioni Dadu&Piombo. Parteciperà alla serata l’autore con il coordinamento di Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca.

Una fedele quanto rievocativa ricostruzione delle diverse campagne napoleoniche, dalla Polonia al Belgio, compresi gli altri paesi coinvolti nelle cruente battaglie dell’epoca. Una pubblicazione che entusiasmerà gli appassionati di war game: offre infatti la possibilità di trasformare il lettore in giocatore, attraverso sei importanti scenari storici: Heilsberg, Albuera, Znaim, Sacile, Vauchamps e Quatre Bras, il tutto attraverso mappe, lo stato meteorologico, la qualità del terreno degli scontri, fino alle strategie dei contendenti.

C’è tutto un mondo di appassionati del settore, che hanno accolto con entusiasmo questo lavoro editoriale, che apre anche nuove prospettive di conoscenza non solo per i "wargamer" ma anche per gli amanti della grande storia. Come non appassionarsi all’atmosfera del 1807 della Coalizione antifrancese che mise di fronte la grande potenza del generale Von Bennigsen e le sue truppe russe contro l’estro di Murat e Lannes. Battaglia dal forte senso filmico, con i russi asserragliati proprio a Heilsberg. Scontro che ricordiamo non certo decisivo ma di grande impatto anche nella fantasia di noi studenti che leggevamo la storia come una sceneggiatura.

Fino al micidiale Quate Bras, le quattro strade, tanto importante per l’esito di Waterloo, dove si staglia la figura del Duca di Wellington alle prese con "l’ala sinistra" di Napoleone.

Massimo Biliorsi