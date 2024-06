Le auto della 1000 Miglia oggi in Piazza. La sfilata di 420 equipaggi nel pomeriggio

Oggi arriva a Siena, in Piazza del Campo passando da Porta San Marco, la colorata carovana delle Mille Miglia. La conchiglia ospiterà prima i partecipanti del Ferrari Tribute con le oltre 120 vetture prodotte dalla Casa di Maranello. Che saranno seguite dalle auto della 1000miglia che nell’edizione 2024 ha visto alla partenza 420 equipaggi pronti a sfilare e farsi ammirare. Il transito nel centro storico e la sosta in piazza del Campo, con controllo a timbro davanti a Palazzo Pubblico, è previsto dalle 14 alle 18.15. Dopo il controllo in Piazza del Campo e la passerella sui tappeti rossi e tricolori, all’interno della conchiglia, le auto storiche attraverseranno il centro cittadino immettendosi in Via Garibaldi e all’inizio di Viale Mazzini proseguiranno in Via Beccafumi transitando davanti a Porta Ovile per immettersi in Via Simone Martini, Viale Sardegna, Viale Toselli e proseguire sulla Via Chiantigiana in direzione Radda in Chianti. "La 1000 Miglia ha sempre un fascino particolare – ha detto l’assessore al turismo Vanna Giunti – e, nel pieno rispetto di una città d’arte come Siena, questa manifestazione porta attenzione e prestigio al territorio".