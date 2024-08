Lavoro, l’indagine Unioncamere. Turismo e ristorazione ’tirano’

È un’indagine prodotta da Unioncamere, il sistema delle Camere di commercio, per rilevare le tendenze del pianeta lavorativo attraverso la piattaforma Excelsior. Ed è quindi un segnale importante per delineare la geografia delle previsioni occupazionali nel nostro territorio, come in quello di tutta la Toscana. Con un dato inequivocabile e di certo non nuovo per il nostro territorio: la provincia di Siena è sbilanciata sul settore ’servizi’ rispetto a quello ’industria’.

Su 1.560 assunzioni previste nel mese di agosto per le imprese senesi, 1.220 sono nel settore servizi e 350 in quello industria. E scendendo nel dettaglio, 640 - poco meno della metà - sono in ’Servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici’, seguono i ’Servizi alle imprese’ a 290, ’Industria manifatturiera e Public utilities’ a 220, ’Commercio’ a 160, ’Costruzioni’ e ’Servizi alle persone’ a 130.

Anche nella proiezione sul trimestre agosto-ottobre, pur riducendosi il differenziale, i servizi fanno la parte del leone con la previsione di 3.640 lavoratori in entrata, mentre per l’industria sono attestati a quota 1.760.

Se la parte ricezione e turistica resta la più gettonata, con 1.550 assunzioni previste, l’industria manifatturiera e public utilities è a 1.090 assunzioni ipotizzate. Sia nel dato mensile che in quello trimestrale, la maggioranza delle entrate è prevista nelle aziende da 1 a 49 dipendenti.

L’indagine fornisce anche altri elementi di valutazione, come quelli sulle suddivisioni per ’grandi gruppi professionali’: tra i 1.560 ingressi previsti ad agosto, la metà (790) sono ’impiegati, professioni commerciali e nei servizi’, 370 sono ’operai specializzati e conduttori di impianti e macchine’, 230 sono ’professioni non qualificate’, 180 ’dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici’.

Altro dato da sottolineare, il gruppo in assoluto più consistente (520) è quello di ’esercenti e addetti alle attività di ristorazione’, numero che in assoluto rispecchia una vocazione lavorativa che negli ultimi anni ha assunto sempre più rilevanza nel nostro territorio e che chiaramente nel mese di agosto - alta stagione turistica - accresce il proprio impatto sul mondo lavorativo.

