Lavoro insicuro In tre mesi 1884 infortuni

Sono 1884 gli infortuni registrati in provincia di Siena da gennaio a marzo 2023 dalla banca dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL. Solo ad aprile la provincia ha visto due vittime sui luoghi di lavoro, ma Siena risponde con il forum Safety Meets Culture, tre giorni in cui la sicurezza sui luoghi di lavoro farà da protagonista. Dal 29 al 31 maggio nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, tramite appuntamenti culturali ed esposizioni si parlerà di sicurezza.

I numeri: nei primi tre mesi del 2023 in provincia i settori più colpiti dagli infortuni sul lavoro sono l’edile che conta 439 incidenti, il manifatturiero con 234 incidenti, la ricettività e la ristorazione con 42 infortuni e il settore agricolo con 25 incidenti. L’obiettivo dell’evento al Santa Maria è avvicinare la popolazione al tema. Saranno tre giorni in cui la sicurezza sul lavoro incontrerà il mondo della cultura con eventi alla presenza di ospiti di rilievo che interverranno su temi di grande attualità, in un crescendo che porterà all’appuntamento finale del 31 quando si procederà alla premiazione del Safety Factory Challenge.