Lavoro, agenzia cambia sede

Poggibonsi ha un nuovo indirizzo di riferimento per le opportunità di lavoro. È aperta da qualche giorno la filiale di Randstad, negli spazi di via Borgaccio 122-124. Una realtà specializzata nella gestione delle risorse umane, creata in Olanda, attiva in Italia dal 1999 e impegnata da tempo anche in Valdelsa (in precedenza aveva sede in piazza Don Minzoni). Obiettivo, favorire l’incontro di domanda e offerta lavorativa operando al fianco sia delle aziende del circondario che hanno in animo di inserire personale nell’organico, sia di chi è in cerca di una prima occupazione o desidera cambiare il proprio percorso professionale. "Il nostro è un ruolo da trait d’union, svolgiamo pure funzioni di sportello di orientamento, a partire dalla scuola media, per studenti e famiglie": questi gli aspetti evidenziati al momento inaugurale, presenti anche Barbara Costa, area manager per la Toscana, e Silvia Testa, regional director per il Centro Sud Italia di Randstad. Uno staff tutto al femminile: Annalisa Togni (responsabile di filiale), Elena Lippi, Erika Pignato, Alessandra Fontani.

Paolo Bartalini