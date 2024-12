Lavori sulle strade. Prossimi interventi

Avvallamento dell’asfalto in via Redipuglia, a Poggibonsi: presto al via i lavori. Dopo il cedimento del terreno per pochi metri quadrati di superficie il breve tratto di strada compreso tra via del Parlamento e piazza 18 luglio è ancora chiuso al traffico, che resta deviato sulle strade limitrofe. Già attivata la ditta incaricata di effettuare l’intervento di riparazione. Nella via in questione il martedì si svolge il mercato settimanale e quindi per oggi si annunciano disagi. Intanto, sempre in materia di viabilità, il Comune ha approvato il progetto esecutivo per il risanamento del fondo stradale di alcune vie, tra cui il completamento di via Senese nel tratto da via Puccini fino a via Montenero e la sistemazione di una parte della stessa via Montenero. Anche altre strade saranno interessate da interventi di asfaltatura: via Liguria, una porzione di Largo Friuli, via Carducci nel tratto dei ‘100 passi’ e via delle Pancole da via Marmolada fino al bivio per Gavignano. Entro l’anno il progetto sarà messo in gara. Altro investimento è la sistemazione della strada ‘mattonata’ di San Lucchese, entro l’anno sarà svolta la gara di appalto.